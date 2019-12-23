Назарбаев: «20 лет назад никто не думал, что начинается «эпоха Путина»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью РИА Новости рассказал о своем отношении к президенту России и вспомнил о начале «эпохи Путина».

По словам Назарбаева, Владимир Путин не был похож ни на кого из тех политиков, которые были в России до него.