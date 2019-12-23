Первые выпускники IBA Tech Academy Межбанка
Состоялся первый выпуск студентов IBA Tech Academy Международного банка Азербайджана. В связи с этим в Бакинском Конгресс Центре состоялась церемония празднования Дня выпускников, где выпускникам были вручены сертификаты об окончании.
В общей сложности 90 студентов получили бесплатное образование и успешно окончили первые интенсивные курсы программирования, организованные Академией, в качестве социального проекта. Из них 46 человек окончили IBA Tech Academy по курсу Frontend, а 44 - Backend.
Выступая на церемонии, председатель правления МБА Аббас Ибрагимов сказал, что первый подобный социальный проект банка в бизнес-среде страны был встречен с большим энтузиазмом: «Это показывает, что мы смогли сделать что-то полезное для настоящего и будущего нашей страны. Мы очень этим гордимся. Для нас старт оказался успешным. IBA Tech Academy с первого набора отобрала для обучения много талантливых молодых людей. В следующем году мы продолжим нашу миссию с нашими новыми программами. Наша цель - помочь удовлетворить потребности рынка труда Азербайджана в IT-специалистах и поддержать инновационное развитие нашей страны».
Методологическую поддержку МБА в реализации проекта оказывает израильско-украинский образовательный центр DAN.IT. Обучение проводится опытными специалистами международного уровня на основе популярной израильской методологии TELEM. Общественность будет проинформирована о новых программах приема в IBA Tech Academy.
Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.