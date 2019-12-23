Армения: Родственники могут посетить Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в Ханкенди

Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, находящихся в плену у карабах ских сепаратистов, смогут навестить родственники. Как сообщает армянская служба "Радио Свобода", переговоры по гуманитарной акции находятся на заключительном этапе.

По словам главы «МИД» сепаратистской «НКР» Маиса Маиляна, в настоящее время ведутся переговоры по приезду родственников азербайджанских заложников в Карабах, посещению ими тюрьмы, а также организации встречи армян, находящихся в плену в Азербайджане, с членами своих семей.

В настоящее время в Карабахе удерживаются в заложниках Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, в Азербайджане находятся армянские военнослужащие Арсен Багдасарян, Карен Казарян и Араик Казарян.