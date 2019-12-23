Минэкологии об аномально теплом декабре

В декабре в Азербайджане наблюдается аномально теплая погода, которая характерна для конца октября - первой декады ноября. Средняя температура в Баку выше многолетних значений на 3-4 градуса. Как сообщает haqqin.az, об этом на брифинге журналистам сказала директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

У.Тагиева отметила, что самая высокая температура в этом месяце была 24 декабря, составив 15,4 градуса, это на 6,2 градуса выше климатической нормы. При этом представитель Минэкологии напоминает, что за последние 20 лет рекордный показатель с температурой воздуха 22,5 градуса был зафиксирован 18 декабря 2003 года.

Что касается осадков, то Умайра Тагиева отмечает, что по сравнению с многолетней нормой в большинстве районов их количество едва приближается к половине месячной нормы. Лишь на Апшеронском полуострове объем осадков был близким к климатической норме (76-115%)

В целом по стране наблюдается уменьшение числа морозных дней в горных и предгорных районах, а также уменьшение числа дней со снегом. По данным специализированных климатических центров Всемирной Метеорологической организации, в январе в нашем регионе количество осадков будет меньше нормы, по восточным районам около нормы, заявила Тагиева.