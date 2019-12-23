Немцы считают Трампа опасным, а Макрону доверяют больше, чем Меркель

Президента США Дональда Трампа жители Германии считают более серьезной угрозой для мира во всем мире, чем главу России Владимира Путина, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, передает Дойче велле.

Согласно результатам опроса, Трампа считают угрозой для мира 41 процент немцев. Лишь 17 процентов немцев видят угрозу, исходящую от Ким Чен Ына. Путина считают угрозой для мира 8 процентов респондентов, Си Цзиньпина - 7 процентов.

Аналогичного мнения немцы придерживались и в 2018 году. Тогда Трампа объявили угрозой для мира 48 процентов немцев, Ким Чен Ына - 21 процент и Путина - 15 процентов.

Между тем опрос, проведенный социологическим институтом Kantar по заказу медиагруппы Funke, показал, что немцы больше доверяют президенту Франции Эммануэлю Макрону, чем собственному канцлеру Ангеле Меркель. Так, 53 процента респондентов назвали свое доверие к Меркель скорее высоким, а 44 - скорее небольшим. В то же время деятельность Макрона позитивно оценили 57 процентов респондентов, негативно - 32 процента.