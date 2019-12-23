Когда откроют разрушенную дорогу в Бибиэйбате

В канун Нового года планируется ввод в эксплуатацию не менее двух полос движения дороги в Бибиэйбате, сказал руководитель отдела по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли, сообщает Trend.

Наджафли отметил, что госагентство продолжает работы по укреплению склона, восстановлению, реконструкции и вводу в эксплуатацию дороги: "Параллельно продолжаются работы в направлении укрепления склона, вбиванию двух рядов свай в нижнюю часть склона для строительства опорных стен. После этого на сваях будут построены опорные стены высотой шесть метров. Также предусматривается вбить в центральную часть склона два ряда свай, чтобы предотвратить подобные оползни в будущем. Планируется строительство опорной стены высотой четыре метра. Помимо этого, устанавливается дренажная система для отвода поверхностных и грунтовых вод. В настоящее время проводятся новые дренажные линии".

Он добавил, что завершение работ предусматривается в первом квартале 2020 года, но движение транспортных средств по этой дороге будет восстановлено накануне Нового года.