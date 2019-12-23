Азербайджанцы теперь смогут скачать «Мобильный суд» на свои телефоны фото
В отеле Fairmont состоялась презентация программного обеспечения «Мобильный суд», являющейся очередным важным шагом на пути облегчения доступа к правосудию, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.
С 24 декабря граждане смогут в мобильном порядке пользоваться возможностями информационной системы «Электронный суд». На мероприятии приняли участие ответственные лица Министерства юстиции, Судебно-Правового Совета, Генпрокуратуры, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте, депутаты Милли Меджлиса, судьи, предприниматели и представители банковского сектора, гражданского общества и многочисленных СМИ.
На мероприятии было отмечено, что информационная система «Электронный суд» была разработана и сдана в эксплуатацию совместно со Всемирным банком в соответствии с Указом Президента от 13 февраля 2014 года.
В соответствии с указаниями главы государства были приняты практические меры по расширению функциональности информационной системы «Электронный суд», в том числе разработано программное обеспечение «Мобильный суд», которое обеспечивает немедленный доступ к информации без подсоединения к компьютеру, мобильное участие в процессе и другие возможности. Являясь одним из примеров цифровой трансформации в нашей стране «Мобильный суд» практически не используется, что является еще одним примером цифровой трансформации в нашей стране, и Азербайджан является одним из первых в этой области.
На мероприятии также была проведена презентация мобильного суда. Граждане теперь могут пользоваться преимуществами информационной системы «Электронный суд» в мобильном порядке, загрузив программное обеспечение «Мобильный суд» на свои мобильные телефоны через данную ссылку (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emehkeme).
Выступившие на мероприятии высоко оценили использование программного обеспечения «Мобильный суд», которое обеспечит мгновенный доступ к информации в интернете для облегчения доступа к суду.