В отеле Fairmont состоялась презентация программного обеспечения «Мобильный суд», являющейся очередным важным шагом на пути облегчения доступа к правосудию, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста.

С 24 декабря граждане смогут в мобильном порядке пользоваться возможностями информационной системы «Электронный суд». На мероприятии приняли участие ответственные лица Министерства юстиции, Судебно-Правового Совета, Генпрокуратуры, Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте, депутаты Милли Меджлиса, судьи, предприниматели и представители банковского сектора, гражданского общества и многочисленных СМИ.

На мероприятии было отмечено, что информационная система «Электронный суд» была разработана и сдана в эксплуатацию совместно со Всемирным банком в соответствии с Указом Президента от 13 февраля 2014 года.