Электронный каталог «Календарь культуры Азербайджана» был разработан на основе проекта, реализованного при поддержке Министерства культуры. Каталог-календарь составлен на трех языках – азербайджанском, русском и английском. Целью проекта является внесение практического вклада в пропаганду и распространение богатой культуры Азербайджана, в межкультурный обмен информацией.

Электронный каталог содержит информацию справочно-энциклопедического характера о деятельности, дате рождения и смерти деятелей культуры, искусства и литературы Азербайджана, культурных событиях разных периодов, а также об исторических и знаменательных датах в Азербайджане, национальных и международных профессиональных праздниках и о других значимых фактах, связанных с культурой. Информация даётся по каждому дню соответствующего месяца года (с 1 января по 31 декабря).

Каталог включает информацию о лицах, удостоенных почетных званий Азербайджанской Республики, бывшего СССР, а также имеющих особые заслуги в области культуры, искусства и литературы, занимающихся научной и творческой деятельностью. Отдельные тексты о скончавшихся деятелях культуры, искусства и литературы сопровождаются фотографиями. Тексты-информации о лицах составлены по датам их рождения. В то же время личности, сыгравшие особую роль в истории нашей культуры, искусства и литературы, также упоминаются по датам их смерти.

Кроме того, в электронном каталоге по соответствующим дням отражены значимые страницы, события и факты истории культуры, искусства, литературы Азербайджана, проведенные в Азербайджане международные культурные мероприятия. Указы и распоряжения Президента Азербайджанской Республики, касающиеся сферы культуры, в том числе юбилеи, различные церемонии, проведенные на основе распоряжений главы государства, законы и постановления, принятые Милли Меджлисом и Кабинетом Министров, также нашли отражение в каталоге-календаре.

При составлении каталога-календаря был рассмотрен широкий спектр литературы – книги об истории, культуре, искусстве Азербайджана, в том числе театре, кино, музыке, изобразительном искусстве, музейном и библиотечном деле и т.д., энциклопедические сборники и издания, а также были использованы соответствующие электронные ресурсы. Наряду с этим, некоторая часть информаций о биографии деятелей культуры, искусства и литературы была получена из управлений и организаций Министерства культуры, учреждений культуры и искусства, творческих организаций, художественных учебных заведений, а также уточнена имеющаяся информация.

Вместе с тем на основе соответствующего обращения Министерства культуры творческие организации республики (Союз писателей, Союз композиторов, Союз театральных деятелей и др.) представили свои мнения и предложения в связи с проектом. Данные мнения были приняты во внимание со стороны составителей, в том числе в каталоге обеспечена возможность электронного поиска (в формате PDF) по текстам.