Эрдоган: Турция готова направить войска в Ливию

Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от правительства национального согласия в Триполи, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе.

"Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения со стороны властей этого государства. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим", - сказал турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что сейчас в Ливии "находятся не менее 2 тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер".