В Баку продали еще 248 льготных квартир

Процедура выбора 248 квартир, находящихся в распоряжении MİDA, по указу президента Азербайджана была осуществлена в прозрачном, безопасном и бесперебойном режиме через систему «Güzəştli mənzil» на портале «электронного правительства» www.e-gov.az . Число людей, обладающих электронным кабинетом в системе «Льготное жилье», составляет 13995 человек.

Сегодня Госагентство жилищного строительства (MİDA) успешно завершило процесс выбора 248 квартир в зданиях № 22-27 Ясамальского жилого комплекса. Процедура выбора квартир стартовала в 11:00 и завершилась в кратчайшие сроки.

Во время сегодняшней продажи в процедуре выбора 248 квартир участвовало 4176 человек. Согласно последней информации, поданы документы на 228 из 248 имеющихся квартир.

Процесс выбора квартир проводился в оперативном штабе, созданном в административном здании Госагентства по жилищному строительству в присутствии представителей Госагентства по специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, Центра развития электронного правительства и компании Ernst & Young.

За процессом наблюдал и президент Интернет-форума, эксперт Осман Гюндюз.

В соответствии с «Правилами льготного приобретения квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства», выбор квартир в порядке ожидания начнется 27 декабря в 11:00 и продлится до 11:00 30 декабря.

Так, квартира, выбранная в системе «Льготное жилье», в рамках данного объявления в порядке последовательного ожидания может быть выбрана еще двумя лицами.

Иными словами, если по какой-либо причине квартира не была приобретена лицом, ее выбравшим, она будет предложена тому, кто первым выбрал эту квартиру в порядке ожидания. Точно так же, если квартира по какой-либо причине не была приобретена лицом, первым выбравшим ее, то данная квартира будет предложена лицу, выбравшему ее вторым в порядке ожидания.