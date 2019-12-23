Спецоперация турецкой полиции на границе с Нахчываном: задержаны террористы

Турецкая полиция задержала предполагаемых террористов ИГИЛ в городе Дильуджу на границе с Нахчываном, сообщает Anadolu.

Согласно информации источника агентства, операция по задержанию террористов была разработана антитеррористической полицией провинции Коджаэли на основании оперативной информации о подозреваемых.

Трое подозреваемых были задержаны в городе Дильуджу на погранично-переходном пункте. Они были доставлены в управление полиции Коджаэли, где их сейчас допрашивают. Информация о том, кем и гражданами какого государства являются задержанные, не разглашается.

Отметим, что Турция является основной транзитной страной для членов ИГИЛ, которые хотят попасть в Сирию. Силы безопасности Турции постоянно арестовывают членов террористических формирований.