Путин раскритиковал работу российских чиновников

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал чиновников, которые, по его словам, не могут работать по-новому, сообщает ТАСС.

Глава российского государства обратил внимание, в частности, на сбои в перенастройке системы госуправления, а также потребовал от чиновников всегда неукоснительно следовать интересам россиян.

Как пишет Лента.ру, Владимир Путин регулярно критикует как федеральных, так и региональных чиновников. Осенью он подверг критике работу по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, а также, обращаясь к избранным губернаторам, посоветовал им быть чуткими к людям и их проблемам.