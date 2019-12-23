Боевики отказались вернуть армии Асада город

Контролирующие город Маарет-Нууман в сирийской провинции Идлиб боевики отказались сдать его без боя в ходе переговоров с властями Сирии, заявил член комитета по национальному примирению Умар Рахмон.

«Действующие в Маарет-Нуумане террористические группировки отказались начать какое-либо примирение, несмотря на желание мирных жителей вернуться в лоно государства», – передает РИА Новости слова Рахмона проправительственной газете al-Watan.

Он подчеркнул, что сирийские власти в таких случаях всегда предлагают примирение, прежде чем начать боевые действия.