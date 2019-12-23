Руководителя регионального предприятия задержали за коррупцию
В Азербайджане задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат", сообщает Trend.
Согласно информации, задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат" Велиев Агиль Рагимдиль оглу, который подозревается в коррупции.
Руководитель предприятия задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральным прокуроре Азербайджана, решением суда в отношении Велиева избрана мера пресечения арест.