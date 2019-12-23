Руководителя регионального предприятия задержали за коррупцию

В Азербайджане задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат", сообщает Trend. 

Согласно информации, задержан руководитель предприятия "Ширванский коммунальный комбинат" Велиев Агиль Рагимдиль оглу, который подозревается в коррупции.

Руководитель предприятия задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральным прокуроре Азербайджана, решением суда в отношении Велиева избрана мера пресечения арест.

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