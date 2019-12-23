Благодаря Мехрибан Алиевой на ноги встал и актер Рафаэль Дадашев
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева взяла на себя лечение народного артиста, актера Академического национального драматического театра Рафаэля Дадашева.
Как сообщает Report, Р.Дадашев помещен в клинику "Bona Dea International Hospitalı". Его лечение в данном медицинском учреждении продолжается.
Рафаэль Дадашев отметил, что сейчас его самочувствие улучшилось. Он выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой.
"Мое самочувствие улучшается. Я бы сказал, произошли радикальные изменения. Выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой. Они не оставили меня без внимания",- сказал актер.