Перебои с доступом к мобильному интернету наблюдаются в Иране, сообщает портал международной группы NetBlocks, контролирующей кибербезопасность и управление интернетом, передает ТАСС.

Отмечается, что пользователи информируют о проблемах с подключением в разных городах, однако масштаб проблемы не установлен.

Предполагается, что отключение может быть намеренным и связанным с намеченными на 26 декабря протестами.

Как пишет NEWSru.co.il, власти Ирана заблокировали жителям страны доступ к иностранным интернет-сайтам. Reuters со ссылкой на полуофициальное информагентство ILNA передает, что органы безопасности заблокируют доступ к интернету в провинциях Альборз, Курдистан и Зенджан в центральном и западном Иране и на юге Фарса.