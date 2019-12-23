Ильхам Алиев выделил деньги на дороги Мингячевира
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Мингячевира, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог на территории Мингячевира, соединяющих город с жилыми массивами Гюняшли, Баглар, Учхоз и Тингчилик, общей протяженностью 11,9 километра, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог выделяются 2,5 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.