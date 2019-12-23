Сахиб Алекперов о проблемах федерации: «…Значит, можно работать и без президента»

Подготовка к Олимпиаде уже началась. Постараемся достойно выступить в Токио. Там нашу страну будет представлять Эльчин Асадов. Будем делать упор на его подготовку».

«Мы были в сложных условиях, было очень жарко, была высокая конкуренция, - говорит наставник. – 12 часов летели из Стамбула, потом совершили пересадку, прилетели очень поздно, но, несмотря ни на что, Эльчин Асадов смог победить. Многие не верили в это.

На Олимпиаде в Токио выступят 130 спортсменов. Количество квот было сокращено, поэтому нам было сложно завоевать олимпийскую путевку, но наши спортсмены общими усилиями завоевали нужное количество баллов. Мы заняли 44-е место среди 196 стран и попали в Токио».

Всего в 2019 году наши спортсмены 12 раз поднимались на подиум – в Иране, Турции, Бельгии… Особенно стоит отметить победу Эльчина Асадова в Малайзии.

«Год получился для нас знаменательным, - говорит генсек. – В Баку прошел Европейский олимпийский юношеский фестиваль (EYOF), а наша основная команда участвовала в борьбе за путевку на Олимпиаду-2020 и успешно справилась со своей задачей.

Сахиб Алекперов считает, что Эльчин проявил героизм, сумев добиться такого успеха благодаря упорному труду.

«Эльчин доказал: если чего-то очень сильно хочешь, если трудишься, то все возможно, - говорит первый вице-президент Федерации. - Эльчин – вынужденный переселенец, он из Физули. Он добился этого успеха не за несколько месяцев. Эльчин тренируется 17 лет. Представьте, что на Олимпиаде в Токио будут выступать чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы. И рядом с ними будет наш Эльчин…

Конечно, он не в одиночку этого добился. Это заслуга всей команды. Впервые мы выиграли путевку на Олимпиаду усилиями только местных спортсменов. На Олимпиаде-2016 в Рио у нас было три представителя, в Лондоне – одна спортсменка. И все они были приглашенными. Все они - хорошие спортсмены, много усилий было в них вложено и трат, но хороших результатов мы не добились.

В успехе Эльчина большую роль сыграла и работа тренера. Была выбрана правильная тактика. Верно были выбраны соревнования, в которых наши спортсмены приняли участие. Победа Эльчина Асадова в Малайзии стала взрывом. Этот успех был отмечен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Эльчина пригласили в Администрацию президента. Я не сомневаюсь, что в Токио он представит нашу достойнее тех, кто делал это раньше. Но для этого нужно много работать. Удержаться на высоте сложнее, чем взобраться на нее».

В последние годы Федерация велоспорта Азербайджана испытывает финансовые проблемы. Но по словам Сахиба Алекперова, не все решают деньги. Он подчеркнул, что Федерация уже три года работает без президента, коим был экс-министр налогов Фазиль Мамедов.

«Когда денег много, то и тратишь много, когда их мало, то тратишь столько, сколько есть (улыбается). Деньги – это не основное. Главное – атмосфера в коллективе, желание трудиться. Будем стараться, чтобы у нас не было проблем. У нас есть база, есть инфраструктура. Такой базы нет нигде. Это не мои слова, а руководителей международных велоорганизаций.

На соревнования мы едем при поддержке Министерства молодежи и спорта и некоторых спонсоров. Думаю, в 2020 году у нас не будет серьезных проблем с финансированием.

Наша Федерация, можно сказать, три года работает без президента. Значит, можно работать и без него. Хотя, конечно, если будет такой человек, то будет неплохо».

В конце мероприятия были награждены лучшие тренеры и спортсмены 2019 года.