В Грузии автомобиль с туристами упал в обрыв: все погибли

В Грузии у села Чаквистави Кобулетского района (Аджария) столкнулись легковой автомобиль и грузовик. После столкновения легковая машина упала в обрыв с высоты около 10 метров. Все пассажиры - пятеро молодых людей - погибли на месте, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Первый канал.

По неподтвержденной информации, среди погибших четверо туристов и водитель. На месте происшествия работают спасатели, бригады скорой помощи и полиция. Тела погибших уже достали из обрыва и отправили на экспертизу для идентификации.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель двух или более человек" (карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет).