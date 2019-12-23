«Если из Ливии поступит приглашение, то Турция направит туда военный контингент». Как сообщают турецкие СМИ, об этом в Тунисе заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Это очень важный вопрос. Негативные процессы в Ливии касаются не только Ливии, но в то же время беспокоят и соседние страны, и в первую очередь Тунис. А какая связь между Ливией и Грецией? Они даже не связаны экономической зоной. А связи между Турцией и Ливией известны всем. В этом вопросе полномочия имеют две страны – Ливия и Турция», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган отметил, что до сегодняшнего дня Турция не приходила ни в одну страну без приглашения.

«Но если поступит какое-то приглашение, то мы оценим его и предпримем соответствующие шаги. Хочется спросить, с каким лицом в Ливию пришли пять тысяч военных из Судана и две тысячи из «Вагнера»? Что они там делают? Хафтар не имеет легитимности. Он злоупотребляет ситуацией, не имея легитимности. Международное сообщество признает лидером в Ливии Сарраджа», - сказал он.