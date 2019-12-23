Путин уволил шесть генералов

Шесть генералов и два полковника из МВД, СКР и ФСИН освобождены от должностей указом президента России Владимира Путина. Документ в среду, 25 декабря, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации России, пишет «Лента.ру».

Среди освобожденных от должности — начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник Александр Пирогов и прокурор Омской области Анастас Спиридонов, который также государственный советник юстиции 2 класса, что соответствует званию генерал-лейтенанта.

Кроме того, от должностей освобождены генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов — замначальника управления МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов — замначальника управления МВД России по Воронежской области и генерал-майор юстиции Сергей Рябов — замруководителя главного управления криминалистики СКР.