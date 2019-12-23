В Мексике объявлена тревога из-за активности вулкана

Действующий вулкан Попокатепетль пробудился в Мексике, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из-за выбросов пепла вулканом в стране объявлен желтый уровень тревоги.

Кроме того, происходит выброс вулканических газов «на высоту до одного километра, которые рассеиваются в сторону юго-востока, также в радиусе 900 метров замечены раскаленные обломки».

Уточняется, что на северо-западе от Попокатепетль расположен город Мехико, с населением свыше 20 млн человек.

Вулкан является вторым по величине в стране. Его название переводится как «дымящаяся гора».