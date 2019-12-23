Huawei придумала способ обхода санкций США

Huawei придумала способ выпустить смартфон с сервисами Google в обход санкций США. Об этом со ссылкой на осведомленных инсайдеров пишет Gizchina, передает «Лента.ру».

Компания планирует выпустить обновленную модель смартфона Huawei P30 Lite, выпущенной в апреле 2019 года. Так как аппарат с таким названием уже имеет сертификацию Google, китайский вендор имеет право выпустить смартфон с аналогичным названием и Google-сервисами, заявили источники.

Huawei ориентирует обновленную модель на глобальный рынок, который, по мнению экспертов, больше всего пострадал от попадания компании в санкционный список. Смартфон получит минорное улучшение характеристик и стоимость в районе 349 евро, или около 24 тысяч рублей. Дата выхода аппарата не сообщается.

В декабре сообщалось о планах Huawei создать полноценную замену сервисам американской компании на глобальном рынке. 10 декабря компания отказалась от анонсированных днем ранее планов выпустить в продажу смартфон на базе собственной операционной системы.

Из-за отсутствия сертификации компания уже выпускала флагман Mate 30 Pro ограниченным тиражом без сервисов Google. США внесли Huawei в санкционный список в мае 2019 года. Американские власти обвинили вендор в шпионаже.