Россия обвинила генсека ООН в попустительстве визовому саботажу США

Генсек ООН Антониу Гутерриш попустительствует саботажу правительства США в отношении виз для российских сотрудников секретариата ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте ведомства, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, в этот раз с проблемами столкнулись российские военные. «Российские офицеры, прошедшие конкурсный отбор и назначенные решением генерального секретаря ООН в занимающиеся военной тематикой подразделения секретариата, вынуждены месяцами ждать выдачи американской визы», — рассказала она, уточнив, что в некоторых случаях визы приходится ждать более года.

Дипломат упомянула также «вопиющие случаи», когда работающим в США российским сотрудникам не продлевали визы, вынуждая их вернуться в Россию. Таким образом, считает Захарова, американская сторона злоупотребляет административным ресурсом, чтобы смещать с постов неугодных им россиян. При этом генеральный секретарь ООН «фактически игнорирует нарушение Соединенными Штатами устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН», гарантом которых он выступает.

В начале декабря с ситуацией пообещал разобраться президент США Дональд Трамп. Сообщений о том, что после этого что-то изменилось к лучшему, не поступало.