Нотр-Даму предрекли разрушение

Собор Парижской Богоматери все еще столь хрупок, что вероятность его разрушения составляет 50 процентов. Об этом заявил настоятель собора архипресвитер Патрик Шове (Patrick Chauvet), сообщает Associated Press.

«Собор все еще не в безопасности до тех пор, пока не снимут леса. С вероятностью в 50 процентов они могут обрушиться на своды собора, так что здание до сих пор очень хрупкое», — приводит агентство его слова.

Сообщается, что в этом году в соборе не будет рождественской службы впервые с конца XVIII столетия — тогда ее отменили из-за Французской революции. Полноценные восстановительные работы начнут ближе к 2021 году.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль. Пожар потушили только утром следующего дня. В результате ЧП пострадали три человека. Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор.