29-летний Ильгар Сафаров стал единственным владельцем «Мосхозторга»
Единственным владельцем сети магазинов хозяйственных товаров «Мосхозторг» 12 декабря 2019 года стала зарегистрированная в Болгарии компания «Фалькон Хоум Дистрибьюшн», принадлежащая 29-летнему Ильгару Сабир оглу Сафарову, говорится в Едином государственном реестре юридических лиц России, сообщает РБК.
До этого 39,5% ООО «Мосхозторг» принадлежало Илье Полячкову, одному из основателей ретейлера. Полячков на запрос агентства РБК, почему он продал акции, не ответил.
О зарегистрированной в Софии в 2018 году компании «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» известно лишь то, что, согласно регистрационным данным, компания занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Ее прежним владельцем был 50-летний гражданин Азербайджана Заур Мишиев. С сентября 2019 года ее единственным владельцем является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров.
В течение 2019 года состав акционеров «Мосхозторга» неоднократно менялся. С февраля по сентябрь 10% компании владел петербургский предприниматель, владелец Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер. Ранее от своей доли избавилась одна из основательниц сети Вероника Кирьянова.
Сеть «Мосхозторг», специализирующаяся на товарах для дома, получила широкую известность в 2015 году, когда благодаря снижению ставок аренды активно начала открывать магазины на центральных и самых дорогих торговых улицах столицы.
Затем имя одного из основателей сети «Мозхозторг» Сурена Зотова было упомянуто в так называемом «деле русской мафии в Испании». В документах испанской специальной прокуратуры Зотов упоминается среди обвиняемых в создании группировки по отмыванию средств нескольких россиян, в том числе Геннадия Петрова и Александра Малышева. В 2017 году Сурен Зотов продал ему принадлежащую долю своему двоюродному брату Илье Полячкову.
Сеть магазинов «Мосхозторг» начала испытывать проблемы с прошлого года – один за другим стали закрываться магазины. На конец текущего года работают лишь 20 магазинов сети.
Плюс ко всему с «Мосхозторгом» судятся многие поставщики и арендодатели сети — с прошлого года компания стала задерживать платежи. Сейчас компания выступает ответчиком по 53 делам на сумму 149,6 млн руб.