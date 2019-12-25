29-летний Ильгар Сафаров стал единственным владельцем «Мосхозторга»

До этого 39,5% ООО «Мосхозторг» принадлежало Илье Полячкову, одному из основателей ретейлера. Полячков на запрос агентства РБК, почему он продал акции, не ответил.

В течение 2019 года состав акционеров «Мосхозторга» неоднократно менялся. С февраля по сентябрь 10% компании владел петербургский предприниматель, владелец Петербургского нефтеналивного терминала Илья Трабер. Ранее от своей доли избавилась одна из основательниц сети Вероника Кирьянова.

О зарегистрированной в Софии в 2018 году компании «Фалькон Хоум Дистрибьюшн» известно лишь то, что, согласно регистрационным данным, компания занимается продажей мебели, тканей, обуви и прочих товаров. Ее прежним владельцем был 50-летний гражданин Азербайджана Заур Мишиев. С сентября 2019 года ее единственным владельцем является гражданин Азербайджана Ильгар Сафаров.

Сеть «Мосхозторг», специализирующаяся на товарах для дома, получила широкую известность в 2015 году, когда благодаря снижению ставок аренды активно начала открывать магазины на центральных и самых дорогих торговых улицах столицы.

Затем имя одного из основателей сети «Мозхозторг» Сурена Зотова было упомянуто в так называемом «деле русской мафии в Испании». В документах испанской специальной прокуратуры Зотов упоминается среди обвиняемых в создании группировки по отмыванию средств нескольких россиян, в том числе Геннадия Петрова и Александра Малышева. В 2017 году Сурен Зотов продал ему принадлежащую долю своему двоюродному брату Илье Полячкову.

Сеть магазинов «Мосхозторг» начала испытывать проблемы с прошлого года – один за другим стали закрываться магазины. На конец текущего года работают лишь 20 магазинов сети.

Плюс ко всему с «Мосхозторгом» судятся многие поставщики и арендодатели сети — с прошлого года компания стала задерживать платежи. Сейчас компания выступает ответчиком по 53 делам на сумму 149,6 млн руб.