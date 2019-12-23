Москва предложила НАТО отказаться от беспокоящих друг друга учений

Россия предложила НАТО отказаться от военных учений у границ России и стран альянса, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с изданием «Коммерсантъ».

По его словам, Москву прежде всего беспокоят Балтийский и Черноморский регионы. Грушко отметил, что НАТО на предложение «просто никак не отреагировало». «Это для нас совершенно необъяснимо, ведь, опять же, в альянсе говорят о важности деэскалации», — заявил политик.

Также Грушко рассказал о действиях российской стороны в случае выхода США из Договора по открытому небу. Он отметил, что Москва поведет себя, исходя из национальных интересов. По словам политика, если Вашингтон решит покинуть договор — «это будет удар по европейской безопасности».