Турция утвердила меморандум о военном сотрудничестве с Ливией

Турция утвердила заключенный с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии меморандум о военном сотрудничестве, который подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Указ об этом опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

«Принято решение одобрить подписанный 27 ноября в Стамбуле меморандум о безопасности и военном сотрудничестве между правительством Турецкой Республики и Правительством национального согласия Ливии», – сказано в документе, передает РИА Новости.

В начале недели Эрдоган обещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС в Ливии.

Соглашение о военном сотрудничестве между Турцией и ПНС Ливии было подписано в Стамбуле 28 ноября. Оно предусматривает обучение и подготовку военнослужащих, структурирование юридической базы, а также укрепление отношений между военными двух стран. Был также подписан меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией по разграничению морских зон, вызвавший резкую реакцию со стороны Греции.