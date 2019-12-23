Куда «исчезли» $1,5 триллиона: Минфин США объяснил

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканала Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришел к такой оценке.

"Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру", - сказал Мнучин, добавив, что "все хотят иметь на руках доллары", поскольку американская валюта де-факто имеет статус резервной во всем мире. Успех доллара Мнучин объяснил тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами.

При этом глава Минфина отметил, что спрос на американскую валюту лишь растет. "В мире много Бенджаминов", - подытожил Мнучин, имея в виду, что на стодолларовой купюре изображен Бенджамин Франклин — один из отцов-основателей США.