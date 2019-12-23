Путин рассказал о недостатке сна: «Мало сплю»

Президент Владимир Путин в перерыве матча ночной хоккейной лиги на Красной площади рассказал, что в последнее время выделял на сон всего по четыре-пять часов.

Телеканал «Россия 24» показал кадры того, как Путин в перерыве разговаривает с Тимченко. Предприниматель сказал президенту, что тот много работает и устает на работе. «Надо все-таки уделять время тренировкам», – отметил бизнесмен, передает РИА Новости.

В ответ Путин рассказал, что не высыпался в последнее время. «Мало спал – четыре-пять часов. Маловато», – сказал российский президент.