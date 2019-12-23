По его словам, Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре направило представление о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя главного врача Тертерской центральной районной больницы по организационно-методической работе Матанат Гусейнзаде за злоупотребление должностными полномочиями.

Представление было вынесено на обсуждение в Министерстве здравоохранения, а также в Медицинском совете центральной районной больницы Тертерского района. Было установлено, что Матанат Гусейнзаде грубо нарушила правила этического поведения медицинских работников, допускала действия, несовместимые с занимаемой должностью.

Матанат Гусейнзаде взяла у жителя села Альпоут Уджарского района Гараоглана Керимова 3600 манатов, пообещав, что оформит ему статус инвалида Карабахской войны. Г.Керимов сказал, что не получил инвалидность, хоть и был ранен в боях. Поэтому он вместе со своим знакомым обратился в больницу. М.Гусейнзаде попросила 500 манатов за эпикриз болезни и 3100 манатов за инвалидность. Жалобщик сказал, что больничный лист, выданный врачом в обмен на 500 манатов, был подделан.

«Я нигде не работаю, а у меня на попечении четверо малолетних детей. Эти деньги я взял в долг у брата и родственников, чтобы передать Матанат Гусейнзаде. Единственным моим доходом является пенсия в 80 манатов, которую я получаю как ветеран. Из-за отсутствия денег дети не ходят в школу, потому что я не мог купить им школьные принадлежности», - жаловался Керимов в соцсетях.