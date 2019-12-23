Прокуроры боятся вести дело против Саргсяна

Бывший глав Армении проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате и присвоении средств, а Костанян обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Армении прокуроры отказываются от уголовных дел против экс-президента Сержа Саргсяна и экс-генпрокурора Геворка Костаняна, опасаясь привлечения к ответственности в будущем, пишет газета "Грапарак".

Газета со ссылкой на свои источники сообщает, что от дела экс-президента отказался прокурор Акоп Тадевосян, а 20 декабря он уволился с работы. Пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян подтвердила факт его увольнения по собственному желанию.

Как отмечает газета, несмотря на то, что генпрокурор Артур Давтян пообещал премьер-министру Николу Пашиняну довести до конца уголовные дела в отношении бывших высокопоставленных лиц, его подчиненные либо отказываются от ведения дел, либо требуют письменных распоряжений.

Издание считает, что, помимо моральной стороны вопроса, прокуроры понимают, что любое дело, в котором нет достаточных и законных доказательств, в дальнейшем может привести к проблемам для них самих. Они понимают, что руководство может избежать ответственности и переложить вину на них, утверждает газета.