Госсекретарь США едет к Лукашенко

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Беларусь с официальным визитом в январе 2020 года, сообщает Foreign Policy.

Как отмечает издание, администрация президента Дональда Трампа развивает отношения с «последней страной, полностью находящейся на орбите Москвы» на фоне того, что отношения с Россией хуже, чем когда-либо со времен холодной войны.

Авторы FP напоминают, что Беларусь, «последняя диктатура Европы», выслала американского посла в 2008 году из-за санкций, направленных против нарушений прав человека.

Госсекретарь США приедет в Минск впервые в истории Беларуси как независимого государства. Но это не первый визит такого высокого уровня за последнее время: в августе страну посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.