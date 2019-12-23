Кобылаш показал непобедимую армию России

Отдел международной политики 11:14

Вскоре на вооружение российской армии придет бомбардировщик пятого поколения. А армия начала разработки безэкипажного бомбардировщика 6-го поколения. На это обращает внимание польское издание Rzeczpospolita. Военно-космические силы Российской Федерации недавно отмечали 105-ю годовщину создания.

Командующий силами дальней авиации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш по этому случаю сказал, что армия делает много в модернизации флота бомбардировщиков дальнего действия дальней авиации и разработки новых современных самолетов. “Наши самолеты и оружие находятся в постоянном совершенствовании. Дальнейшее развитие авиации дальнего действия это не только модернизация бомбардировщиков Ту-160, Ту-95 МС, и Ту-22 М3, но так же развитие стратегических бомбардировщиков 5-го поколения”, - сказал С. Кобылаш. Надо отметить, что С. Кобылаш — участник Первой и Второй чеченских войн, войны России с Грузией в 2008-м, за действия в которой получил звание Героя России.

С.Кобылаш, очевидно, один из тех военных, на которых делают ставку современные власти России — опытный, обстрелянный вояка, рука которого не дрогнет в случае конфликта, а главное - преданный власти. Потому он и стал тем, кто продвигает идеи модернизации авиации дальнего действия российской армии. Подразделение самолетов нового поколения, которое должно поступить на вооружение российской армии, будет способно преодолеть 12 500 километров. Такой бомбардировщик будет в состоянии нести заряд около 30 тонн. Первый полет такого самолета может произойти в 2025 году, а на боевое дежурство поступить до конца десятилетия. Российская армия не планирует на этом остановиться. До 2020 года планируется сконструировать безэкипажный бомбардировщик 6-го поколения. Россия хочет заменить свои бомбардировщики, которые были спроектированы и построены в советское время. Военные аргументируют это необходимостью обеспечения безопасности в случае нападения врага в связи с усилением присутствия войск НАТО вблизи российских границ. Эти заявления российских военачальников не остаются незамеченными в структурах Североатлантического альянса. Пока что нет комментариев со стороны представителей министерств обороны стран НАТО — соседей России по континенту.