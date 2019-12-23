МиГ-29 ВВС Ирана разбился возле Азербайджана

Как сообщает информационное агентство Mehr, истребитель пилотировал полковник Мохаммад Реза Рахмани, «опытный летчик ВВС». На данный момент его судьба остается неизвестной. Ряд сторонних СМИ утверждают, что пилот уже вышел на связь с авиабазой после аварии.

Несмотря на тяжелые погодные условия и трудности в определении места крушения, усилия по поиску пилота будут продолжены воздушными и наземными поисково-спасательными группами.

Первые сообщения о катастрофе пришли в среду в 11:00 по местному времени от очевидцев события, которые говорят о громком взрыве. Самолет потерпел крушение в провинции Ардебиль, расположенной на северо-западе страны, в районе горы Сабалан.

Всего на вооружении ВВС Ирана состоят 36 МиГ-29, сведенных в две эскадрильи (по всей видимости, значительная часть машин не боеспособна).

Обозначенная авария стала второй случившейся в декабре катастрофой, в которой фигурирует МиГ-29. В начале текущего месяца египетские ВВС потеряли аналогичный истребитель. Летчик благополучно катапультировался.