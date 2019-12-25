Издание отмечает, что за год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть.

Журнал Forbes составил рейтинг самых удачливых миллиардеров России в 2019 году исходя из показателей по годовому приросту состояния. Первое место в нем занял один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин.

«Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 млрд долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций «Норникеля» прибавил к своему капиталу почти 8 млрд долларов», – пишет Forbes, отмечая, что его состояние оценивается в 23,8 млрд долларов.

На втором месте рейтинга оказался глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на 5,9 млрд долларов – до 27 млрд долларов на 24 декабря.

Замыкает тройку лидеров президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов – за год он заработал $5,3 млрд, нарастив свое состояние до $23,8 млрд.

Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 млрд долларов, составив 22,7 млрд долларов. В топ-5 вошел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Прирост его состояния за год составил 3,8 млрд долларов, а в целом его состояние оценивается в 20,2 млрд долларов.