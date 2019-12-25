Вагита Алекперова признали одним из удачливых российских миллиардеров рейтинг Forbes
Журнал Forbes составил рейтинг самых удачливых миллиардеров России в 2019 году исходя из показателей по годовому приросту состояния. Первое место в нем занял один из основных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин.
Издание отмечает, что за год Потанин увеличил свое состояние более чем на треть.
«Даже если бы миллиардер проиграл суд бывшей супруге, требовавшей в Лондоне взыскать с него 6 млрд долларов, он бы все равно остался в плюсе, ведь за год владелец более 30% акций «Норникеля» прибавил к своему капиталу почти 8 млрд долларов», – пишет Forbes, отмечая, что его состояние оценивается в 23,8 млрд долларов.
На втором месте рейтинга оказался глава «Новатэка» Леонид Михельсон. Его состояние за год увеличилось на 5,9 млрд долларов – до 27 млрд долларов на 24 декабря.
Замыкает тройку лидеров президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов – за год он заработал $5,3 млрд, нарастив свое состояние до $23,8 млрд.
Четвертое место в рейтинге занял владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» Геннадий Тимченко. Его состояние за год увеличилось на 4,1 млрд долларов, составив 22,7 млрд долларов. В топ-5 вошел основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Прирост его состояния за год составил 3,8 млрд долларов, а в целом его состояние оценивается в 20,2 млрд долларов.