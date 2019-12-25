Азербайджан продлил запрет на вылов осетровых

«Пять прикаспийских государств договорились продлить мораторий на промышленный вылов осетровых видов рыб. Решение закреплено в протоколе третьего заседания Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря, которое проходило в Тегеране с 23 по 25 декабря», - говорится в сообщении.

Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения продлили на 2020 год запрет на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.

В ходе встречи стороны обменялись информацией об освоении квот вылова, воспроизводстве и охране водных биоресурсов за 2018 год, рассмотрели результаты исследований состояния запасов и итоги первого совместного заседания рабочих групп по науке и аквакультуре.

«Представители прикаспийских государств согласовали рекомендации по объемам вылова водных биоресурсов на 2020 год и продлили запрет на коммерческий вылов осетровых рыб в Каспийском море», - отмечается в сообщении.

«Открывая новую страницу сотрудничества между прикаспийскими странами, мы можем констатировать, что безусловным приоритетом для нас остается сохранение запасов осетровых видов рыб в бассейне Каспийского моря. В связи с этим считаем важным пролонгацию запрета на коммерческий промысел осетровых как одного из обязательных элементов восстановления их популяции. Считаем меру вынужденной, но в нынешних условиях необходимой», - сказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых здесь отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.