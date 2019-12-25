Рамиз Мехтиев вводит новый пост первого вице-президента

По решению президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) 28 декабря состоится общее собрание Академии.

На сайте НАНА говорится, что в повестку заседания включено несколько вопросов: обсуждение программы развития НАНА на 2020-2025 годы, изменения в уставе НАНА, а также вопросы избрания первого вице-президента.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня в НАНА была лишь должность вице-президента.

Руководство НАНА поменялось 23 октября этого года. Президентом Академии был избран бывший руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев. После этого в НАНА начался ряд реформ.