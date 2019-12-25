После заявления Эрдогана: Россия против ввода турецких войск в Ливию

Вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию, однако попытки помочь найти решение проблемы приветствуются, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается ситуации в Ливии, то, безусловно, она вызывает общую озабоченность, в том числе и нашу озабоченность. Мы неоднократно повторяли позицию России: Россия заинтересована в скорейшем мирном урегулировании в Ливии, прекращении кровопролития там", - сказал представитель Кремля.

Комментируя намерение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана направить турецких военных в Ливию, Песков подчеркнул: "Мы считаем, что любое вмешательство третьих стран в эту ситуацию вряд ли будет способствовать урегулированию, но любые попытки третьих стран способствовать непосредственно решению проблемы и помогать сторонам конфликта выходить на решение всегда приветствуются - международные усилия только приветствуются Российской Федерацией".