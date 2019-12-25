«Если бы он погиб на войне, мы бы ничего не сказали. Он убит в мирных условиях. Мы требуем справедливости. Пусть придет командир роты и скажет, что произошло», – заявила мать погибшего, держа в руках фотографию сына.

Родные погибшего 2 декабря в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабах е военнослужащего Артура Аджамяна собрались у здания правительства Армении с требованием выяснить обстоятельства гибели военного, пишет армянское издание Panorama.am.

По словам матери, у нее проблемы со здоровьем, она растила сына без отца, отправила его в армию, в то время как могли сделать так, чтобы ее сын не служил в армии.

Родные Артура Аджамяна потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы он ответил на их вопросы. «Дайте мне дорогу, позвольте мне подняться к нему», – сказала мать Аджамяна, пытаясь обойти полицейских.