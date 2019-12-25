Полицейские разгоняют родных погибшего в Карабахе они требуют Пашиняна
Родные погибшего 2 декабря в оккупированном армянскими вооруженными формированиями Нагорном Карабахе военнослужащего Артура Аджамяна собрались у здания правительства Армении с требованием выяснить обстоятельства гибели военного, пишет армянское издание Panorama.am.
«Если бы он погиб на войне, мы бы ничего не сказали. Он убит в мирных условиях. Мы требуем справедливости. Пусть придет командир роты и скажет, что произошло», – заявила мать погибшего, держа в руках фотографию сына.
По словам матери, у нее проблемы со здоровьем, она растила сына без отца, отправила его в армию, в то время как могли сделать так, чтобы ее сын не служил в армии.
Родные Артура Аджамяна потребовали встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, чтобы он ответил на их вопросы. «Дайте мне дорогу, позвольте мне подняться к нему», – сказала мать Аджамяна, пытаясь обойти полицейских.
Однако несколько десятков полицейских преградили ей путь, поднялась шумиха, началась толкотня между полицейскими и родными погибшего военного. Последние скандировали «Никол!»: «Позовите премьера, пусть придет! Позвоните, пусть придет!»
Затем собравшиеся попытались перекрыть ведущую к площади Республики дорогу. Но стражи порядка не позволили им сделать это.
Дедушка погибшего заявил: «Пока Никол к нам не спустится, мы никуда отсюда не уйдем. Мы готовы на все, привезем сюда тело ребенка, пусть нам скажут, за сколько дней раскроют убийство».