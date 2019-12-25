Синоптики рассказали о погоде на завтра

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 5-8, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

В пятницу, 27 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и вечером местами туман, изморось. Прогнозируется северный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, ночью относительная влажность 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в северных и западных районах прогнозируются дожди, в горных районах возможен снег. Местами туман. Западный ветер усилится.

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27-28 декабря на Апшероне ожидается преобладание слабого северного ветра и близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.