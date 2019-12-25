По словам Навального, его силой выволокли из офиса, где проходят обыски. Никто из сотрудников фонда не был задержан, заверил он.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что силовики его отпустили. Об этом он написал в Twitter.

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В Москве в Фонде борьбы с коррупцией проводится обыск. Об этом сказал Леонид Волков. Основатель фонда Алексей Навальный задержан, уточняет пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш, сообщает излание Медуза.

По словам Волкова, в офисе находились около 40 человек. Он считает, что именно из-за этого и было выбрано время проведения обыска, потому что из-за большого количества людей «можно отжать как можно больше техники».

Волков отметил, что впервые за три месяца была заблокирована банковская карта, на которую фонд принимает пожертвования.