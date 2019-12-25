Ильхам Алиев: «В Азербайджане нет человека, работающего больше меня»

«В Азербайджане, может быть, нет человека, работающего больше меня, однако я нахожу время для регулярных занятий спортом и вижу пользу от этого. Несмотря на очень напряженный график работы, я регулярно, непрерывно занимаюсь спортом», - заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии в Национальном олимпийском комитете, посвященной спортивным итогам 2019 года. Об этом сообщает АзерТадж.

Ильхам Алиев порекомендовал всем гражданам заниматься спортом: «Причем не раз в неделю или в месяц, а регулярно. Это очень полезно, и каждый человек в таком случае ощутит это в своей жизни. Надеюсь, что мы добьемся этого, так как в остальных сферах мои рекомендации уже находят отражение в жизни.

Вы, наверное, хорошо помните, что во время открытия новых больниц, медицинских учреждений в районных центрах и селах я неоднократно возвращался к одному и тому же вопросу, рекомендуя каждому гражданину раз в год проходить медицинское обследование, чтобы знать, каково его здоровье. Если есть начальные проявления какой-либо болезни, пусть немедленно пройдет лечение и вылечится. После создания во всех городах и районах современных, отвечающих самым высоким мировым стандартам медицинских центров к данному процессу уже проявляется больший интерес. Затем мы стали проводить это в организованном порядке. Вот уже несколько лет, как мы, проведя большую просветительскую и пропагандистскую работу, создали возможности для прохождения гражданами бесплатного обследования. В этом году бесплатное медицинское обследование прошли более 5 миллионов граждан Азербайджана. Если у граждан, прошедших обследование, обнаружится какая-либо болезнь, то ему немедленно назначается лечение. Если в условиях района возможностей для этого нет, то они направляются в Баку, таким образом люди сохраняют свое здоровье. Мы добились этого, и могу сказать, что Азербайджан, возможно, является одной из редких стран, где государство создает всем гражданам условия для прохождения медицинского обследования. Уверен, что моя рекомендация всем заниматься спортом в зависимости от физических возможностей также найдет отражение в жизни. Тогда каждый человек увидит, насколько это полезно».

Президент выразил надежду, что СМИ сыграют важную роль в пропаганде массового спорта: «На некоторых наших телевизионных каналах есть передачи, связанные с аэробикой, другой физической активностью. В этих передачах гражданам показывают, каким видом спорта можно заниматься, какие движения выполнять в домашних условиях. Но считаю, что этого недостаточно. Спорт должен приобрести массовый характер. Не потому, что мы хотим завоевать больше медалей, - хотя и это важно, - а для того, чтобы наша нация была здоровой, не болела. Люди, занимающиеся спортом, присутствующие здесь спортсмены убеждаются в этом на своем примере».