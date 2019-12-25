Российские и американские солдаты сцепились в Сирии

На востоке Сирии между американскими и российскими военнослужащими произошла драка. Инцидент произошел накануне в городе Телль-Тамер, расположенном в провинции Хасаке, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на организацию The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

По сведениям SOHR, американский патруль в сопровождении переводчика прибыл в Телль-Тамер, чтобы получить информацию от местного населения. Однако местные жители напали на американцев, обвиняя их в измене – до решения президента США Дональда Трампа о выводе войск город контролировали американцы.

На определенном этапе на место инцидента прибыли российские военнослужащие. Между солдатами двух армий начался спор, на определенном этапе перешедший в драку. Оружие в ход пущено не было.