И.Алиев: «На месте развалившихся предприятий созданы парки»
«На месте развалившихся в свое время промышленных предприятий, которые якобы функционировали, но на самом деле наносили ущерб нашей экологии, были созданы новые парки. Вслед за этим по моему указанию в общественных парках началась установка спортивных сооружений на открытом воздухе. В настоящее время реализуется программа «Благоустроенный двор». В городе Баку уже благоустроены десятки дворов. Там созданы спортивные площадки, в том числе установлены тренажеры. Сейчас любой человек имеет возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Дети и взрослые играют там в футбол, другие игры, занимаются на тренажерах», - заявил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии в Национальном олимпийском комитете, посвященной спортивным итогам 2019 года. Об этом сообщает АзерТадж.