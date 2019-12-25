Эльдар Нуриев и сменил Магеррама Алиева на посту замминистра юстиции

Как сообщает haqqin.az, в ноябре распоряжением главы государства Эльдар Нуриев был освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля Администрации президента Азербайджана. Вместо Э.Нуриева был назначен бывший глава Госкомимущества Керем Гасанов.

А сам Э.Нуриев занял место нынешнего помощника президента по военным вопросам генерал-полковника Магеррама Алиева, который являлся заммнистра до ноября 2019 года.

Отметим, что Э.Нуриев работал в должности заместителя генерального прокурора, а после – завотделом госконтроля Администрации президента.