Лукашенко: "Нас ждет сложный год"

"Расслабляться нам ни в коем случае нельзя. Прошедшие в стране парламентские выборы была репетиция. Основное действо нас ждет впереди... Это будет сложный, очень непростой год. И если мы достойно пройдем его, значит мы на что-то способны", - сказал Лукашенко в Минске во время рассмотрения кадровых вопросов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников не расслабляться и быть начеку, так как перед страной "вызовов сегодня много".

Он отметил, что не хочет сказать, что "это будет чрезвычайная проверка наших способностей и возможностей": "Кто его знает, как будут складываться обстоятельства в будущем... Мы молодое суверенное независимое государство, поэтому вызовов сегодня много. И что нас ждет впереди, сегодня не скажет никто. Поэтому мы всегда должны быть начеку, работать по максимуму, к чему я вас и призываю".

Лукашенко попросил руководителей серьезно работать с людьми: "...Надо иметь терпение, надо идти к людям и работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем".

Белорусский лидер подчеркнул, что главная угроза, если она есть, может исходить только из сферы экономики: "А экономика зависит от нас - руководителей. Будем эффективно управлять процессами - страна не обвалится. И мы можем решить любую проблему в Беларуси. Поэтому я вас убедительно прошу заняться вопросами экономики".