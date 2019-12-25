Уголовное дело возбуждено по факту покушения на главу Рамонского района Воронежской области РФ Николая Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел сегодня утром, когда Фролов собирался выехать на своем автомобиле "Киа" на работу. Установленное преступниками взрывное устройство сработало, когда чиновник открывал дверь.

По информации РЕН ТВ, бомба была замаскирована под коробку. Ее могли привести в действие дистанционно. Возможен и вариант, при котором Фролов сам пнул подозрительный предмет, оказавшийся прямо у порога его джипа.

Чиновник госпитализирован. Согласно последним данным, его состояние удалось стабилизировать. Поражающие элементы СВУ в основном попали ему в ноги.