Генштаб Армении о действиях Азербайджана на грузинской границе

Действия Азербайджана на грузинской границе не вызывают обеспокоенности, заявил журналистам начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян, сообщает News.am.

Отвечая на вопрос о создании нового азербайджанского опорного пункта на границе с Грузией вблизи с границей с Арменией, армянский генерал отметил, что речь идет не о новом пункте, а об усилении имеющихся позиций.

«Тут нам нечего опасаться. Это проблема грузинских властей», - говорит армянский генерал, добавив при этом, что заявления о контроле над газопроводом не соответствуют действительности.