Kapital Bank получил престижную международную аккредитацию

Kapital Bank оказывает поддержку в повышении уровня подготовки сотрудников и получении ими сертификатов в области финансов и бухгалтерского учета. В результате активной деятельности в этом направлении главный офис ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), расположенный в Лондоне, представил банку статус «Approved Employer – Platinum». Данная аккредитация предоставляется после процесса специальной оценки организациям, соответствующим высоким стандартам в области обучения и поддержки сотрудников в сфере финансов и бухгалтерского учета, и Kapital Bank – первый банк, получивший этот статус в Азербайджане.

Kapital Bank, являясь одним из самых привлекательных работодателей в стране, уделяет особое внимание обучению и развитию сотрудников, а также реализует ряд местных и международных проектов в этом направлении. В 2018 году банк открыл свою Академию Человеческого Капитала, и в настоящее время эта академия является крупнейшим центром корпоративного обучения в банковском секторе страны.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.